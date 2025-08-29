La fiesta campesina de Ugal elige la solidaridad como protagonista

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El carácter solidario será el protagonista este domingo de la Fiesta Campesina de Ugal-Upa que este año alcanza su cuadragésima edición en Boñar. La solidaridad y el campo, por supuesto. De hecho, la recaudación de la fiesta, que se estima en alrededor de 10.000 euros, se donará a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que asolan la provincia leonesa como muestra de apoyo.

En el evento, que fue presentado este jueves, se hizo un repaso a la situación de la agricultura y la ganadería leonesa con la actualidad de los incendios como telón de fondo. Y es que el fuego y los bajos precios representan el lado oscuro del campo en este momento.

Los incendios han hecho estragos en el sector primario, coincidiendo con la cosecha de buena parte de los cultivos. En general, «las cosechas han sido buenas en cuanto a producción, pero en lo referente a precios ha sido desastrosa», explicó la secretaria general de la organización agraria, Sonia Castro. A este respecto, señaló que esta realidad «pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones» porque, por ejemplo en el cereal, «los precios no cubren los gastos».

En cuanto a ganadería, Ugal-Upa ha calificado la situación de «favorable» en cuanto a precios tanto de vacuno de leche como de carne, si bien existe una preocupación creciente por las enfermedades que afectan a las cabañas ganaderas y, sobre todo, por el alimento, arrasado por los últimos fuegos.

Se hizo también un repaso de las reivindicaciones de los últimos meses, relacionadas, por ejemplo, con la remolacha, las titularidades compartidas o el lúpulo, así como a los principales retos a los que se enfrenta el campo, como el cambio climático. Y hubo espacio para un reclamo a las administraciones públicas: «Pedimos que sigan apoyando al sector, que puede ser muy viable, y que se mantengan las modernizaciones y las ayudas». En esta línea, existe una inquietud importante relacionada con la PAC sobre que la superficie quemada continúe valiendo para las ayudas, lo que ha motivado la petición a la Junta de que ofrezca «una respuesta rápida» al respecto. Los incendios son los responsables del goteo constante de afectados en el campo, si bien no hay,

Por su parte, el secretario de organización, Valentín Martínez, incidió en un aspecto del que, a su juicio, no se está hablando lo suficiente: «Ojo con la ayuda psicológica que necesita la gente que ha sufrido los incendios». Y repasó otros problemas que necesitan ser abordados, como el nuevo diseño de la PAC o el relevo generacional.

El alcalde de Boñar, Pepe Villa, aseguró que «ha sido muy fácil sumarse a la fiesta campesina» porque este municipio «siempre va estar al servicio del sector primario». «La montaña es más necesaria que nunca», argumentó.

La fiesta campesina, seña de identidad de Ugal-Upa, se celebrará este domingo en el soto de Boñar y en ella no faltarán las sorpresas ni tampoco el premio especial Matías Llorente. El menú estará compuesto por arroz a la zamorana «como guiño a la provincia vecina» y vino Prito Picudo y pera conferencia del Bierzo para homenajear a la tierra.