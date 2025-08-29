Astorga mejora sus aceras con obras en el Mayuelo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las obras de mejora en la infraestructura viaria de Astorga, concretamente en la zona del Mayuelo, comenzarán este viernes. Los trabajos, adjudicados a la empresa Ecosistema Bierzo S.L., se centrarán en la realización de un nuevo tramo de acera en la calle Mayuelo, entre los números 40 y 58. «Esta actuación responde a la necesidad de poner fin a una situación insostenible para la mayoría de las personas que transitan por la zona», según ha explicado el consistorio maragato. Con una inversión de 51.187 euros (IVA incluido),el objetivo principal es mejorar la movilidad peatonal y garantizar unas condiciones adecuadas para todos los usuarios de la vía.