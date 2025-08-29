La Aemet alerta del peligro de incendios "muy alto o extremo" en León

Bomberos forestales de la Generalitat de Valencia colaboran en la extinción de los incendios de Yeres e Igüeña, en León.ICAL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado este viernes del peligro de incendios forestales "muy alto o extremo" en la mayor parte de Asturias y de Castilla y León, principalmente debido al fuerte viento.

Igualmente, la Aemet ha pedido especial precaución en otros puntos de la mitad norte y amplias zonas de la mitad sur de la península, donde también existe un riesgo extremo por fuego.

En este momento, el viento es un factor preocupante en los incendios de Castilla y León, donde 16 fuegos se mantienen activos, con cinco de nivel 2 de gravedad, entre los que destaca el de Fasgar-Igüeña (León), que sigue avanzando por las condiciones meteorológicas.

En Asturias, según la última información del Servicio de Emergencias del Principado, esta comunidad registra seis incendios forestales, solo activo el de Ibias.

Por otro lado, la agencia ha lanzado esta mañana un aviso amarillo en Baleares por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y fuertes tormentas, y se suman además por temporal marítimo, también con dicho nivel de alerta, otras cuatro comunidades a lo largo del litoral cantábrico.