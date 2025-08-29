La ruta del Cares vuelve a abrir solo en la vertiente leonesa

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Después de unas semanas en que la ruta del Cares se cerró por un incendio en Asturias que afectó también a vertiente leonesa, hoy se vuelve abrir a los turistas pero solamente el trayecto que se encuentra en la parte leonesa.

Según señala el pedáneo de Caín y concejal de POSE en el Ayuntamiento de Posada de Valdeón, Marino Pérez “Hoy sábado se abre la ruta del Cares exclusivamente la parte leonesa, es decir, desde Caín hasta la pasarela Los Martínez que es el límite con Asturias”. Los responsables del parque nacional vana valorar la situación en la vertiente asturiana para determinar cuándo se puede abrir este tramo y dar así normalidad a la ruta del Cares. “Confiamos que en un par de semanas pueda estar abierta toda la ruta”.

Esto dará un respiro a la hostelería de Caín que desde que se inició el incendio hace dos semanas en Asturias vio cómo se cancelaban las reservas de habitaciones y de comidas. “Hemos tenido el cien por cien de cancelaciones. Esto ha sido un desastre para la hostelería”.

Otro de los problemas con los que se están encontrando es que la plataforma Google Map señal que están cerradas las carreteras al valle de Valdeón, que llevan cerradas desde hace tiempo y “eso no es así. Por ello instamos a la gente que no se fie de momento de esta aplicación. Todos los accesos están abiertos”, según el pedáneo de Caín.