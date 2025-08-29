Última hora | De los incendios en Castilla y León, solo Fasgar tiene llamas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El de Fasgar-Igüeña es el único gran fuego de Castilla y León que sigue con llama, el más activo de los que arden en España, en una jornada positiva que ha permitido bajar a nivel 1 los incendios de Porto (Zamora), La Baña y Berlanga del Bierzo (León), si bien los vientos son un problema por las reactivaciones.

En el fuego de Fasgar/Igüeña, los contrafuegos han conseguido cerrar el avance hacia el valle del río Omaña, pero continúa con focos aislados en el sureste, y según ha indicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el pleno de las Cortes de Castilla y León, es el único con llama.

La mejora de su evolución, dentro de la gravedad dado que es también el único que está en nivel 2 -una situación que no se daba en Castilla y León desde hace más de 20 días-, y que preocupa en términos nacionales, ha permitido levantar restricciones a la población, y solo quedan dos localidades confinadas.

La situación en León avanza hacia la estabilización, pendientes posibles complicaciones por la tarde, con reactivaciones por el viento o nuevos incendios como ocurrió este jueves en Berlanga del Bierzo, con un fuego intencionado y por el que se ha detenido a un joven de 20 años, que ha sido ingresado como medida cautelar en la unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo.

Gracias a esa mejoría se ha bajado de nivel este fuego de Berlanga, de nivel 1 a 2 y en las próximas horas podría pasar a nivel cero -sin peligro-, y el incendio de La Baña, pasado desde Porto (Zamora), donde también la evolución es satisfactoria y se han levantado todas las restricciones a la población.

En Porto, un fuego que lleva activo 16 días y ha afectado a Ourense y León -además de amenazar al Parque Natural del Lago de Sanabria-, se trabaja para eliminar las reactivaciones y los puntos calientes, y el operativo recuerda que en las zonas de turbera el trabajo será más lento y difícil, pues hay gran cantidad de material vegetal bajo superficie que puede estar en lenta combustión.

De esto modo, actualmente Castilla y León tiene en nivel 1 de gravedad siete incendios: a los rebajados de La Baña, Porto y Berlanga del Bierzo se unen los de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Cardaño de Arriba, mientras que ha bajado a nivel 0 el de Garaño y se ha dado por extinguido el de Gestoso (ambos llegaron a niveles 2 de gravedad).

Se mantienen activos, y en vigilancia, los fuegos de Yeres, Molezuelas de la Carballeda, Canalejas y San Pedro Cansoles, que han estado entre los más graves de las últimas semanas (el de Yeres ha afectado al espacio natural de Las Médulas y el de Molezuelas suma más de 31.000 hectáreas y dos fallecidos).

Además de dos iniciados esta tarde en Fontiveros (Ávila) y Torre de Babia (León).