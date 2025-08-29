El 'Gobiernín' entre Asturias y León que duró poco más de un año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo Interprovincial de Asturias y León, también conocido como el 'Gobiernín', se estableció en agosto de 1936, en el contexto de la Guerra Civil española, con el objetivo de coordinar los esfuerzos republicanos en la región y mantener el control sobre los territorios.

Estuvo liderado por Belarmino Tomás, quien asumió la presidencia del consejo, mientras que el coronel Adolfo Prada se encargó del mando militar con el objetivo de resistir hasta la llegada del invierno, cuando se esperaba que las condiciones climáticas dificultaran el avance de las tropas nacionales.

En concreto, el consejo se creó en agosto de 1936, después del levantamiento militar del 18 de julio de 1936, que desencadenó la Guerra Civil Española. Su objetivo principal era coordinar los esfuerzos de las fuerzas republicanas de la región, que incluía las provincias de Asturias y León. El consejo estaba compuesto por representantes de diferentes partidos políticos y sindicatos, incluyendo el PSOE, el PCE, la CNT y la UGT.

El consejo tenía poderes legislativos y ejecutivos en la región, y se encargaba de la administración de la justicia, la seguridad pública y la economía. También se ocupaba de la organización de la defensa militar y la coordinación de las fuerzas republicanas en la región.

Debido a la escasez de efectivo, el Gobiernín emitió su propia moneda, conocida como los 'belarminos', en denominaciones de 25 céntimos, 50 céntimos, 1 peseta y 2 pesetas. La economía de la región se basaba en la industria, la minería y la agricultura, y el consejo se esforzó por mantener la producción y el suministro de bienes esenciales.

El consejo se disolvió en octubre de 1937, después de que las fuerzas republicanas en la región fueran derrotadas por las fuerzas nacionales. La caída del consejo marcó el final de la resistencia republicana de la región y el comienzo de la ocupación nacional.

El Consejo Interprovincial de Asturias y León es recordado como un ejemplo de la resistencia republicana durante la Guerra Civil española. Su legado continúa siendo estudiado por historiadores y es un tema de interés para aquellos que buscan entender la complejidad de la Guerra Civil en España.