La Junta desciende a nivel cero el incendio de Anllares del Sil

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio descendió este viernes a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal originado el 8 de agosto en la localidad leonesa de Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, aunque continúa activo.

El incendio comenzó poco antes de las 20 horas del día 8 de agosto por causas que aún se desconocen y el día 13 alcanzó el nivel dos por la amenaza seria a poblaciones o bienes no forestales. Su evolución positiva permitió rebajarlo a nivel uno el pasado lunes, pero el miércoles volvió a ascender de nivel.

En el lugar trabajan en este momento un total de 17 medios, concretamente cuatro agentes medioambientales o celadores y dos técnicos, tres cuadrillas terrestres y tres helitransportadas, cuatro autobombas y dos bulldozer.