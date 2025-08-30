Identificadas tres personas cuando pintaban muros en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Astorga sorprendieron ‘in fraganti’ el jueves por la noche a tres personas que realizaban actos vandálicos en diferentes puntos de la ciudad. Los individuos, de 57, 42 y 34 años, fueron sorprendidos mientras pintaban con spray fachadas de edificios, mobiliario urbano y colocaban cartelería de manera indebida, ocasionando daños y ensuciando la ciudad, según informa el ayuntamiento maragato. «Gracias a la rápida intervención policial, los tres fueron identificados en el mismo momento de los hechos y se ha elaborado el correspondiente informe policial. Una vez tramitado, se dará traslado de las actuaciones para la imposición de las sanciones pertinentes, en función de los daños y perjuicios ocasionados a la ciudadanía», explica el consistorio, que recuerda que este tipo de conductas incívicas «deterioran el patrimonio común y conllevan importantes costes de limpieza y reparación, que repercuten directamente en todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Con esta actuación, se reafirma el compromiso de Policía Local y consistorio con la protección del espacio público, la seguridad ciudadana y el cuidado del entorno».