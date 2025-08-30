Los molinos del Torío como motores de desarrollo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Víctor Castro Robles, estudiante del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de León (ULE), ha dedicado los meses de verano al desarrollo de un interesante proyecto titulado ‘La usanza d’o Molín en la Cuenca del Torío: Memoria, Agua y Futuro’, que fue seleccionado en el marco del programa de las becas Ralbar, impulsadas por la institución académica y la Fundación Banco Sabadell. Desde que comenzó a investigar sobre los antiguos molinos de agua que sobreviven en la zona citada, el joven estudiante entendió que estaba «ante algo más que ruinas: son fragmentos vivos de nuestra memoria colectiva, testigos silenciosos de siglos de ingenio y trabajo rural». El trabajo llevado a cabo ha permitido inventariar esos molinos, estudiar su estado actual y plantear vías para su restauración, uso cultural y puesta en valor como parte de un modelo de desarrollo local y sostenible.