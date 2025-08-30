Mañueco defiende su gestión en la tragedia de los incendios, la oposición en bloque le exige la dimisión

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se dirige a la tribuna de oradores del Hemiciclo de las Cortes de CyL para defender su gestion.Rubén Cacho

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer su gestión al frente de la catástrofe de los incendios con un «buen operativo» —dijo— ante el que no caben «demagogias» y rechazó todas las críticas y las peticiones de dimisiones de la oposición.

El pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León en el que ha comparecido Mañueco para analizar su gestión de los fuegos comenzó con un minuto de silencio para recordar a las tres víctimas mortales reconocidas por la Junta aunque los grupos de la oposición se han referido a una cuarta, en referencia a la muerte de un voluntario del incendio de Cipérez (Salamanca), que la Consejería de Sanidad desvincula de su labor en la extinción.

Mañueco achacó en todo momento los incendios a un «cóctel perverso» de condiciones meteorológicas e incendiarios, pidió «elevar el debate» y evitar caer en el «ruido, el simplismo y el cálculo electoral», que finalmente terminó atribuyendo a la oposición. El presidente de la Junta no hizo una defensa expresa de la labor realizada por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pese a dedicar agradecimientos al Gobierno de España, autonomías, países colaboradores y numerosas entidades, y se limitó a decir en su última intervención que respalda las decisiones de todo el operativo, desde el ámbito político a la primera línea de fuego.

Frente a los argumentos de la oposición, que han reprochado a Mañueco la «soberbia», la falta de planificación y la descoordinación del operativo, Mañueco acusó al PSOE de intentar hacer una «batalla política» con los incendios y aseguró que las palabras de los ministros y algunos técnicos del operativo sobre la dificultad para su extinción bastan para responder a las críticas.

Tuvo que avanzar el pleno para que el presidente de la Junta esbozara cierta autocrítica al decir que está «absolutamente convencido» de que se habían podido «hacer las cosas mejor» porque la gestión de las crisis es «siempre imperfecta y mejorable», aunque seguidamente trazó una «frontera moral» entre quienes se equivocan al tomar decisiones, en referencia a su gestión, y quienes optan por la «manipulación», en alusión a la oposición. Citó además varias declaraciones realizadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el ministro del Interior, Grande-Marlaska, para escudarse como defensa de sus argumentos frente a esta crisis. Para Mañueco, tanto Robles como Marlaska coinciden con él en que Castilla y León ha vivido una «situación absolutamente inédita», ante la que ha habido una gestión «adecuada» desde «el primer momento».

Se defendió de las críticas, que él tachó de «planteamientos populistas», sobre sus vacaciones en Cádiz cuando los incendios asolaban ya León y Zamora, y su incorporación al operativo después de que comenzara la cadena de incendios graves, ya que ha defendido que al día siguiente de que se complicaran los fuegos ya estaba en Zamora. «¿Qué quieren insinuar?, ¿que no me importan los incendios?», espetó Mañueco, y añadió que «sería tan injusto» como que él dijera que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le importan los incendios cuando «media España ardía y él estaba en Lanzarote»: «Jamás se me ocurriría pensar que una tragedia de este calibre le resulte indiferente», apostilló. Pero lo mencionó.

Dijo también que la petición de medios materiales y humanos realizada en la noche del 15 de agosto al Gobierno de España —mil soldados, 25 bulldozer, 30 helicópteros y 15 puestos de mando-, se produjo ante la complicación de la situación y porque el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le dijo que «si necesitaba más, sólo tenía que pedirlo».

«No sería tan descabellado» lo pedido si «al día siguiente» la ministra de Defensa envió a un responsable de la UME a ver cómo se podía reforzar los operativos de Castilla y León, Galicia y Extremadura, que hicieron peticiones similares y a la vez, ha añadido el presidente.

«Cuanto recibí la llamada de Sánchez me dijo que si necesitaba más medios, sólo tenía que pedirlos y es lo que hicimos, pedir ayuda al Gobierno de mi país... ¿cuál es el problema con esto?», ha argumentado Mañueco, quien ha negado que pidieran ayuda para trabajos en primera línea de fuego, sino labores de apoyo logístico, transporte y vigilancia.

Mañueco anunció su intención de abrir “desde ya” un “extenso diálogo” con todos los sectores y representantes de la sociedad para que aporten ideas de cara a mejorar la prevención de incendios, y avanzó la aprobación, la próxima semana, de un decreto para regular la planificación y ordenación forestal de los montes de Castilla y León, que no convenció a la oposición, que le reciminó que llegaba tarde. El presidente defendió la respuesta «desde el minuto uno y sin regatear ningún esfuerzo» ante una situación nunca vista; 348 incendios en 23 días». Dijo que su priorida fue «proteger, por encima de todo, a las personas» y dijo a los damnificados que «ni están solos ni les vamos a dejar solos». Negó que se cambiaran los criterios por motivos políticos para rebajar el nivel de los incendios y reprochó a la oposición su falta de propuestas.

Pero su discurso no caló y la oposición salió en tromba para exigirle en bloque su dimisión. No hubo fisuras. Así, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, fue rotunda: «Hoy sale de aquí políticamente sentenciado», le dijo. Y le chacó la responsabilidad de las «tragedias» y le culpó por su «absoluta incompetencia».

La UPL le achacó «descoordinación, incompetencia e insuficiencia, ayudados por aquellos que les protegen a ustedes». Por Ávila exigió «abandonar la soberbia porque sus políticas no funcionan. Igea pidió elecciones para abordar«con presupuestos y acuerdo» la recuperación de las zonas afectadas. Podemos le acusó de ser «el responsable directo de esta catástrofe». Y Soria Ya señaló a despoblación como factos determinante y pidió proteger al medio rural. Vox, con su argumentariohabitual, culpó al bipartidismo.

La UPL a Mañueco, con mucha indignación: «¿Cree que con dinero es capaz de compensar el sufrimiento de la gente?

Estaba visiblemente enfadado. Tanto que hasta alzó la voz y mascullaba las palabras. El procurador de la Unión del Pueblo Leónes (UPL), Luis Mariano Santos, reprochó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que quisiera «compensar con dinero el sufrimiento de la gente».

"Usted ha subido aquí y ha dicho voy a compensar el dolor a todas las personas que lo han sufrido. ¿Cómo va a compensar? ¿Usted cree que con dinero es capaz de compensar algo? ¿Cree que es capaz de compensar la muerte de la gente? ¿Cree que es capaz de compensar que las casas se quemen, que los recuerdos de los ciudadanos se eliminen? ¿Cree usted que es capaz de compensar ese dolor? No lo creo", ha lamentado durante su intervención en el Pleno Extraordinario que se ha celebrado en las Cortes.

El dirigente leonesista ha lamentado que no haya «casi ninguna zona» de la provincia de León «sin tocar por las llamas». «Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, la evacuación de 150 pueblos y más de 13.000 personas, desgracias personales con muertos, un terreno arrasado similar a que se hubieran quemado las nueve capitales de provincia de esta comunidad fallida que usted preside. El daño medioambiental, absoluto", ha descrito.

Luis Mariano Santos ha lamentado la «soledad» que sienten los afectadosa ante un operativo «insuficiente, mal gestionado y descoordinado». «Y usted dijo en mitad del conflicto, que estaba satisfecho ¿De qué? En los últimos 15 años, y a usted eso no le puede sorprender, León en diez ocasiones y Zamora en tres han sido las provincias con mayor daño medioambiental por incendios. Pero, ¿de verdad me quiere decir usted, hoy aquí, que esto es algo que ustedes no preveían?", ha cuestionado. Y reprochó «su soberbia, la soberbia del Partido Popular, la suya, la del consejero».

"Batería de agradecimientos pero sin apoyo a Quiñones

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), lanzó ayer una batería de agradecimientos por la ayuda en la extinción de incendios, en la que ha incluido al Gobierno central, pero de la que ha excluido referencia alguna al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, Mañueco ha comenzado por «agradecer de corazón la comprensión, colaboración y paciencia» de los ciudadanos que han tenido que ser evacuados de sus pueblos por la cercanía de las llamas o el humo. Su «enorme gratitud» ha mostrado a quienes «han volcado sus energías y esfuerzos en la lucha titánica contra un verdadero infierno de llamas": «Bomberos, agentes forestales, voluntarios, miembros de la UME, del Ejército, de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de Protección Civil, por esa gran labor combatiendo el fuego y protegiendo a las personas", ha detallado. Ha citado también a las autonomías, diputaciones y ayuntamientos que han enviado medios, por demostrar que «España no es una entelequia", sino un «gran país", y «también al Gobierno de la nación por los medios que han participado en la extinción", junto a la ayuda internacional de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Marruecos y Países Bajos. También ha citado al Consejo Comarcal del Bierzo, a las mancomunidades, a agricultores y ganaderos, a ADIF, a la DGT y a entidades como Cruz Roja. Para el final ha dejado el agradecimiento especial hacia el «operativo de lucha contra incendios de Castilla y León", pero sin una mención expresa a su máximo responsable, el consejero de Medio Ambiente, quien ha asistido al pleno con un gesto serio y recibiendo las críticas de los grupos de la oposición. "A todos los bomberos forestales en general, tanto técnicos y agentes forestales como al resto del operativo, que han trabajado sin descanso, sin tregua y sin cuartel día tras día y hora tras hora", ha resumido.

Protestas contra el consejero dentro y fuera de las Cortes

Las motosierras, los batefuegos y el humo se trasladaron ayer al Parlamento autonómico. Agentes y bomberos forestales protagonizaron una ruidosa protesta a las puertas de las Cortes de CyL para reclamar a la Junta un operativo público y permanente todo el año y pedir la dimisión del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Medio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Los miembros del dispositivo, a los que se sumó parte de la ciudadanía que pasaba por el edificio institucional, lanzaron soflamas sobre la «mala gestión y los recortes», en una protesta que estuvo respaldada por sindicatos partidos políticos y decenas de colectivos. Durante el acto, en el que prendieron fuego a unas pacas de paja y ruedas, el negro humo cubrió durante unos minutos el edificio de las Cortes, en lo que para los manifestantes fue «un símbolo de lo que está pasando».

«Ahora ya veis lo que es el humo en primera persona», gritaron en una ruidosa protestas con motosierras y batefuegos..

En el Hemiciclo, el presidente de las Cortes expulsó a un grupo de personas que desplegaron pancartas contra Quiñones.