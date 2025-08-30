Herido un motorista de 40 años que sufrió un accidente en Gradefes

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un motorista de 40 años resultó herido a última hora del viernes tras sufrir un accidente en la carretera LE-5638 a la altura de la localidad de Gradefes (León). El suceso tuvo lugar sobre las 20.25 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió aviso del accidente de una moto cuyo conductor se encuentra inconsciente.

Inmediatamente se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de soporte vital básico con un equipo médico, que atendió al varón. Posteriormente fue trasladado en UVI al Hospital de León.