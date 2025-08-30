Benavides se sumerge en el placer más dulce

Benavides de Órbigo se entrega este fin de semana al placer del dulce. Y lo hace por todo lo alto en esta edición número 28. Una cita que ensalza, un año más, la riqueza de los productos más refinados, pero también la labor que hay detrás de ellos en la que se entrelazan la creatividad y el saber hacer, junto con todo lo bueno de la tradición.
La Feria del Dulce de Benavides es una sabrosa oda a la cultura gastronómica, seña también de identidad de cualquier rincón y que es capaz de mover montañas. Y sin olvidar la innovación, un factor importante que permire que esta cita sigua sumando ediciones, porque hay que adaptarse a los tiempos hasta en lo referente al paladar.
Serán cerca de una treintena los expositores que ofrecerán a los asistentes sus delicias y que convertirán a esta localidad del Órbigo en un punto de encuentro imprecindible del fin de semana. Artesanos del gusto y del buen hacer que serán también protagonistas, junto con el placentero sabor del dulce, de un programa en el que no faltarán talleres, pasacalles, baile-vermut y un espectacular fin de feria que llegará en la tarde noche del domingo.
Ayer la XVIII Feria del Dulce de Benavies de Órbigo abrió sus puertas a las 11.00 horas para, después, recibir a las autoridades para su puesta de largo en la plaza Conde Luna. La inauguración oficial llegó de la mano de Javier Losana, de Nazaré Hojaldrería.
XXVIII Feria del Dulce en Benavides. ÁNGELOPEZ
