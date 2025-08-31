CHD elabora un plan para el derribo de las casas del viejo Burón y Vegacerneja

Publicado por José María Campos Burón Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero cuenta con un estudio para el derribo de las antiguas casas de los pueblos de Burón y Vegacerneja que están por debajo de la cota 1.050. Los derribos se harán en tres fases, la primera afectará a los tendejones, la segunda a las casas que están en estado de ruina y la tercera fase serán las casas que están ocupadas, en las que se llevará a cabo un desahucio previo. Ante esta situación, la Confederación ya había sacado a licitación la retirada de escombros del derribo de las edificaciones, que finalmente ha quedado desierta. Estos trabajos implicarán la retirada de la piedra y la madera, ya que hay que dejar las parcelas limpias. Al parecer, la primera idea que tiene la CHD es iniciar los derribos en 2026 correspondientes a la primera fase que afecta a los tendejones.

El alcalde de Burón, Pedro Luis Álvarez, fue informado de esta pretensión de la Confederación hace unos días en una reunión y trasladó esa información a los vecinos en un encuentro. La propuesta que puso sobre la mesa el Ayuntamiento de Burón es que se revisen las cotas y se bajen un poco e «incluso recrecer un muro para que se pueda salvar lo que se pueda de los pueblos. De momento, no lo han descartado y nos han comunicado que lo estudiarán», según Álvarez, quien precisó que con unos 60 o 70 centímetros de rebaje de la cota 1.103 puede ser suficiente para librar las viviendas ya arregladas y «sería una forma de conservar alguna parte del pueblo antiguo».

Otro de los temas que se abordaron fue el palacio de los Gómez de Caso del siglo XVII, que también se encuentra por debajo de la cota de seguridad del embalse. En un principio, se habló de dejarlo en pie con un compromiso del Ayuntamiento para que quedase como edificación para visitas de turistas, dado el interés que tiene esa edificación en la zona de los arcos.

En el 2018, tras 30 años de espera de una solución a estas viviendas, los vecinos de las 22 casas que estaban en pie recibieron cartas para ser desahuciados en las que les pedían que las abandonasen, pues el propietario es la Confederación. Tras una serie de protestas los desahucios se paralizaron. La aparición hace unas semanas de un dron levantó la preocupación de los vecinos de Burón.