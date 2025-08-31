La diversión se apodera de Matadeón de los Oteros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Matadeón de los Oteros tiene una cita con la diversión. Y es que, desde el pasado jueves y hasta hoy domingo, la localidad celebra sus fiestas patronales con las que despide el mes de agosto. Verbenas, actividades culturales, música a raudales y muchos otros planes inundan Matadeón. Ayer sábado fue el turno del desfile de carrozas y disfraces, una cita inaludible para muchos pueblos en verano en la que sale a relucir la creatividad y el humor de cuantos vecinos se animen a participar. El recorrido terminó a ritmo de pasodoble y con la entrega de premios. Llegó después de otra de las grandes tradiciones, la misa, que tuvo lugar en la ermita de la Virgen de la Zarza.

El teatro de calle y la verbena a cargo de Éxtasis Macro show, seguida de la música de la discoiteca móvil puso la guinda final a la jornada. La fiesta continuará hoy domingo.