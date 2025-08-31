Herido un motorista tras colisionar contra una casa en Soto y Amio

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un motorista resultó herido tras colisionar contra una vivienda a la altura del kilómetro 80 de la carretera CL-626, en la localidad de Soto y Amio (León), según informó el 1-1-2 y recogió Ical.

El suceso ocurrió a las 14.10 horas. Como consecuencia del choque el motorista se encontraba dolorido, pero consciente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios de Sacyl.