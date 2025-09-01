San Emiliano corona otro año al Hispano-Bretón

Participantes en el evento de este domingo y algunos de los ejemplares que pudieron verse en este rincón de la provincia. El Hispano-Bretón fue el protagonista en San Emiliano.ángelopez ángelopez

La localidad babiana de San Emiliano acogió ayer el Concurso exposición del caballo Hispano-Bretón, declarada Fiesta De Interés Turístico de Castilla y León, con 25 ganaderías, lo que supone unos 160 animales, y 8.000 euros en premios.

El evento, que impulsa la promoción de la raza equina, se ha convertido en un elemento dinamizador de la zona, organizado por el ayuntamiento de San Emiliano y con la colaboración de Diputación Provincial de León. En total, cuenta con 13 secciones diferentes. Este concurso se desarrolló en el recinto ferial de San Emiliano y los juicios comenzaron a las 9.00 horas, si bien, los animales entraron una hora antes para el pertinente control sanitario. Unas reses de diferentes categorías, como los potros y potras nacidos con menos de tres años, las potras de tres años, las yeguas con rastra y sin ella entre 4 y 6 años y las hembras de más de 6 años. También los futuros sementales y caballos sementales. Durante la jornada dominical, se pudo disfrutar de hamburguesas y bocadillos de potro Hispano. También se contó con carpa, servicio de bar y un mercado artesanal con gran variedad de productos. Y como novedad, el espectáculo ecuestre bajo el nombre ‘Nieve Negra’ a cargo de Hípica La Zebra.

A pesar de que las temperaturas descendieron considerablemente y no hubo un ambiente estival, el público no quiso perderse la cita. Y es que este evento congrega a un gran numero de participantes y una gran afluencia de público, lo que le convierte en uno de los eventos más importantes con los que cuenta el municipio.