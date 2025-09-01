Sahagún se sumerge de lleno en el ambiente rociero y andaluz

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún se sumergió de lleno este sábado en su feria rociera. La plaza mayor se engalanó con farolillos para convertirse en un escenario de baile de sevillanas. De esta forma, la villa afrontó un año mas su compromiso con la cita rociera que ha cumplido cinco años y con la que despidió el mes de agosto. Este año la ubicación se trasladó de los jardines del platío a la plaza mayor, donde compartió suelo con el tradicional mercado semanal. El encuentro rociero fue el punto de partida del avento que desde el auditorio municipal se trasladó por sus calles hasta la parroquia de San Lorenzo, donde se celebró una eucaristía en la que no faltaron los cánticos rocieros. El espectáculo de danza flamenca, DJ, citas gastronómicas populares y juegos para los mas pequeños se entremezclaron en una bonita simbiosis con las demostraciones folclóricas y los conciertos durante toda la jornada del sábado, que llegó a su ecuador con la comida de vecinos y visitantes antes de una tarde de lo más rociera y ecuestre.