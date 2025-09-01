El final de agosto despeja a León de grandes incendios forestales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se cierra el mes de agosto con tres incendios de Índice de Gravedad Forestal (IGR) 1 y otros dos activos en nivel 0, en León y su entorno, lo que convierte a este domingo en el primer día libre de grandes fuegos, tras 25 jornadas en las que se han calcinado miles de hectáreas. Según la herramienta Inforcyl, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, consultada por Ical, ya no queda ningún incendio en nivel 2, tras la mejoría constatada este sábado en el de Fasgar, que permitió al Cecopi su reducción y la posterior disolución de estos organismos, tanto a nivel autonómico como en la provincia de León. Junto a este y su segundo foco en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, se encuentran en nivel 1 los de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, en la Cordillera Cantábrica, y que afectó a León y Palencia, y el de Porto-La Baña, que se originó en la zona de Sanabria, entre Zamora y León. Además, sigue activo, en nivel 0, el fuego de San Pedro de Cansoles (Palencia), prolongación de un primer fuego declarado en la localidad leonesa de Canalejas y en la zona de Riocamba. En San Pedro, las llamas calcinaron varias viviendas. En nivel 0 se encuentra también un fuego declarado esta madrugada en Saelices del Payuelo, en el que trabajan a estas horas dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres y dos autobombas. Además, hay otros 17 fuegos ya controlados. A pesar de las precipitaciones débiles que se esperan en la zona noroeste y la bajada de temperaturas, todavía existe un riesgo «muy alto-extremo» de incendios en gran parte de la comunidad, principalmente por vientos moderados de 20 kilómetros por hora que podrían alcanzar rachas de 35-45 kilómetros por hora. En total se han comunicado 93 incendios al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias durante este periodo. «El número máximo de incendios en situación operativa dos fue el día 16 de agosto, con 23 incendios simultáneos: 12 en Castilla y León, 5 en Galicia, 3 en Extremadura, 2 en Asturias y 1 en Cantabria», según los dirigentes de Protección Civil en declaraciones a medios de comunicación tras la reunión del CEDOD. En cuanto al número de grandes incendios forestales, aquellos que sobrepasan las 500 hectáreas, han sido 39 en total. En lo referido al despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, han sido 5.500 efectivos que han realizado 35.917 evacuaciones, siendo 35.917 las personas evacuadas. El 16 de agosto, hubo 13 operaciones simultáneas abiertas en León, Zamora, Extremadura, Galicia y en el Principado de Asturias. Por duración de incendios Yeres, en León, 21 días, Barniedo, en León, 13 días, Oimbre, en Ourense, 12 días, Larouco, 11 días y en Jarilla, en Cáceres, 10 días.

Los servicios de prevención alertan de máximo riesgo por las rachas de viento que se esperan estas fechas de inicio de septiembre