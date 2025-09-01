Los embalses de León se encuentran por debajo del 50 por ciento
Los embalses del Duero, al 52,2 %, siete puntos por encima de la media de la última década
Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 52,2 % de su capacidad, un valor que se sitúa más de siete puntos porcentuales por encima de la media de la década y casi uno por debajo de lo registrado hace un año.
Según ha informado este lunes la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en un comunicado, actualmente la reserva hídrica es de 1.489,7 hectómetros cúbicos.
La reserva por sistemas:
- León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño): Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 42,5%.
- Palencia (Camporredondo y Compuerto): Sistema Carrión al 39,2%.
- Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo): Sistema Pisuerga al 63,9%.
- Burgos (Arlanzón y Úzquiza): Sistema Arlanza al 68,7%.
- Soria (Cuerda del Pozo): Sistema Alto Duero al 70,2%.
- Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto). Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 56,6%.
- Ávila (Castro de las Cogotas). Sistema Cega-Eresma-Adaja al 61,5%.
- Salamanca (Santa Teresa): Sistema Tormes al 62,5%.
- Salamanca (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 42,8%.