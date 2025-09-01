Los embalses de León se encuentran por debajo del 50 por ciento

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 52,2 % de su capacidad, un valor que se sitúa más de siete puntos porcentuales por encima de la media de la década y casi uno por debajo de lo registrado hace un año.

Según ha informado este lunes la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en un comunicado, actualmente la reserva hídrica es de 1.489,7 hectómetros cúbicos.

La reserva por sistemas: