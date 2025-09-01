Una joya arquitectónica de León a la venta: el palacio histórico que te permitirá vivir en Babia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un majestuoso palacio histórico situado en el corazón de la comarca leonesa de Babia ha salido recientemente al mercado inmobiliario en 2025, ofreciendo una oportunidad única para aquellos que siempre han soñado con ser propietarios de un edificio histórico en una de las zonas más pintorescas de España. Esta impresionante casona señorial, ubicada en la localidad de Villasecino (Viḷḷasecinu en patsuezu), pequeño pueblo perteneciente al municipio de San Emiliano, combina el valor arquitectónico con el privilegio de estar enclavada en un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO hace más de dos décadas, según subraya la inmobiliaria de lujo que lo tiene en venta: Lançois Doval.

La propiedad, que según los registros catastrales cuenta con una superficie construida de 1.447 metros cuadrados, representa un extraordinario ejemplo de la arquitectura señorial tradicional del noroeste español, conservando elementos originales que datan de los siglos XVII y XVIII. El conjunto inmobiliario no se limita únicamente a la edificación principal, sino que incluye también una capilla privada, un amplio patio interior, diversas construcciones auxiliares destinadas a servicio y almacenamiento, así como terrenos circundantes que complementan esta singular oferta.

Situada estratégicamente junto a la carretera que conecta León con Villablino, esta propiedad centenaria destaca por su magnífica conservación y por mantener la esencia arquitectónica de la época, convirtiéndose en un testimonio vivo de la historia y la riqueza cultural de la comarca babiana en el norte de la provincia de León. Su ubicación privilegiada en una zona reconocida por sus valores naturales y paisajísticos añade un atractivo adicional para potenciales compradores interesados en inversiones inmobiliarias singulares.

El edificio principal de este monumental conjunto presenta una estructura compuesta por dos cuerpos rectangulares de dos alturas que conforman la esencia de la casona. La fachada principal, orientada hacia el oeste, constituye la imagen más reconocible y emblemática del palacio, mientras que la trasera sirve como cierre del patio interior hacia el este. Uno de los elementos más distintivos de esta construcción son sus dos imponentes torreones que flanquean el volumen principal, aportando majestuosidad y carácter defensivo al conjunto arquitectónico.

El portal de entrada de carruajes representa sin duda el espacio más singular y representativo del cuerpo principal. Este acceso monumental está formado por una sucesión de elegantes arcos de medio punto sustentados por pilastras con capiteles labrados artesanalmente, complementado por un cuidado empedrado que dibuja motivos geométricos en el suelo. Este espacio refleja claramente la intención original de crear una entrada señorial y distinguida, acorde con la importancia de sus propietarios históricos.

En la planta baja del edificio principal se distribuyen diversos espacios funcionales característicos de las casonas nobles de la época, como caballerizas, almacenes para el grano, panera, un pozo interior, coladera y una impresionante escalera de piedra laboriosamente tallada que conduce a la primera planta. Esta distribución responde a las necesidades prácticas de la vida rural señorial de siglos pasados, combinando funcionalidad con elementos de distinción social.

La primera planta alberga las estancias más nobles de la edificación, que constituían la zona residencial de los señores propietarios. Estas habitaciones han mantenido sorprendentemente su apariencia original a través de los siglos, conservando elementos constructivos de gran valor histórico y artístico. Entre ellos destacan las impresionantes vigas de roble macizo, una chimenea abierta de gran formato, balcones con elaborados antepechos de forja artesanal, así como suelos y carpinterías realizados en maderas nobles, todo ello testimonio de una construcción de calidad excepcional para su época.

Los torreones que flanquean el edificio principal merecen una mención especial por su singularidad arquitectónica. El torreón norte se estructura en tres niveles diferenciados: el inferior, parcialmente subterráneo respecto al nivel actual de la calle, funcionaba originalmente como bodega aunque en la actualidad se utiliza como almacén de carbón; el nivel intermedio, alineado con la primera planta del edificio principal, está acondicionado como salón; mientras que la planta superior sirve como espacio de almacenamiento. En su exterior, este torreón exhibe con orgullo un escudo heráldico perteneciente a la familia propietaria original.

Por su parte, el torreón sur presenta una distribución aún más compleja con cuatro alturas diferenciadas. La planta más baja funciona como establo, seguida por un peculiar almacén con techo abovedado, otro nivel también destinado a almacenaje y, coronando la estructura, un singular palomar de gran valor etnográfico. La comunicación entre los diferentes niveles de este torreón se realiza mediante una espectacular escalera de caracol tallada íntegramente en piedra, elemento arquitectónico que añade un valor excepcional al conjunto.

El segundo volumen importante de la edificación, orientado hacia el norte, presenta un estado de conservación notablemente inferior al del cuerpo principal. Esta parte del inmueble ha sido objeto de intervenciones poco respetuosas con su valor histórico y estético durante reformas anteriores, lo que ha alterado significativamente su configuración original. La planta baja de esta sección se encuentra actualmente en un estado precario, prácticamente expuesta a la intemperie debido a la ausencia de carpinterías exteriores y al deterioro de los elementos interiores por el uso ganadero que se le ha dado en las últimas décadas.

En contraste, la planta superior de este segundo cuerpo ha sido reformada para adaptarla como vivienda funcional, incorporando elementos contemporáneos como tabiquería de ladrillo, carpinterías de aluminio y alicatados modernos en zonas húmedas. Esta intervención, aunque resta autenticidad histórica al conjunto, ofrece un espacio habitable de forma inmediata para los potenciales compradores mientras se acometen trabajos de restauración más ambiciosos en el resto del inmueble.

La propiedad incluye además construcciones auxiliares y terrenos adyacentes que complementan el conjunto principal. Entre estos elementos destaca un pajar de considerables dimensiones, aparentemente de construcción más reciente que la casa principal, al que se accede directamente desde el prado propiedad de la finca. Todo el perímetro se cierra mediante un muro de piedra tradicional que separa el patio interior del edificio principal del área ajardinada, configurando un espacio privado de gran valor paisajístico en plena Reserva de la Biosfera de Babia.

Esta excepcional propiedad representa una oportunidad única en el mercado inmobiliario español de 2025, combinando el valor histórico, arquitectónico y paisajístico en un entorno natural privilegiado. Para los amantes del patrimonio, la inversión en este tipo de edificaciones históricas no solo supone la adquisición de un inmueble excepcional sino también la oportunidad de contribuir a la preservación del patrimonio cultural de España en una de las comarcas más emblemáticas y menos conocidas del país.