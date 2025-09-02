Cruz Roja movilizó casi 600 voluntarios durante los incendios

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Casi 600 voluntarios han integrado el operativo excepcional desplegado por Cruz Roja en Castilla y León durante las últimas tres semanas en Castilla y León para hacer frente a los grandes incendios que han afectado a la Comunidad. En total, la ONG gestionó un total de 47 albergues donde se habilitaron 4.254 plazas, mientras que para las personas con movilidad reducida o necesidades especiales, se gestionaron 131 plazas en ocho residencias. Esta gestión se llevó a cabo en colaboración con las administraciones y que supuso un total de 5.105 pernoctas, de las que 131 fueron en residencias.