Una guía divulgativa recoge los servicios ecosistémicos de Alto Bernesga

Vista de un rincón de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.

Una guía divulgativa recoge los servicios ecosistémicos que se pueden encontrar en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, que son los servicios proporcionados por un ecosistema y de los que depende el ser humano, de manera directa o indirecta, siendo fundamentales para el bienestar humano, la salud y la propia subsistencia.

Estos recursos se clasifican en función del aprovechamiento o uso por parte de los humanos, como los servicios de regulación del clima, las inundaciones, las enfermedades y la calidad del agua; servicios culturales y servicios de apoyo como la formación del suelo, la polinización y el ciclo de los nutrientes.

La guía, que se presentará el próximo 11 de septiembre, a las 13 horas en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, tiene como objetivo reconocer los servicios ecosistémicos de esta reserva para que sean conocidos, investigados, protegidos y valorizados, fomentando una conciencia ambiental.

Además, busca promover la participación activa de las comunidades locales en la conservación y gestión sostenible, procurando su conservación a largo plazo y facilitando su contribución al bienestar económico y social de la reserva.

Se trata de un tema cuyo conocimiento es «crucial», dicen los responsables de la reserva, por los beneficios que suponen los recursos naturales.