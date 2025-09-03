Siguen activos cuatro incendios en la provincia de León, pero sin riesgo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León sigue con cuatro incendios activos pero sin riesgo, como en la jornada de este lunes. Se trata de los focos de Fasgar, Colinas de Martín Moro, La Baña, y Barniedo de la Reina. A mayores, en la provincia de Zamora figura también como activo el incendio de Porto, que originó el de La Baña. Controlados están los otros grandes fuegos que han arrasado miles de hectáreas en la provincia Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, La Uña, Caín de Valdeón, Garaño y Berlanga del Bierzo.

Igualmente, en el portal autonómico se incluyen seis incendios controlados a mayores, cuatro de ellos declarados este 1 de septiembre, y se han extinguido nueve más, cuatro que se habían iniciado este lunes.

La mejora de la situación ha permitido rebajar a nivel 1 la Situación Operativa en Castilla y León, por concentración y simultaneidad de incendios.

Por otra parte, y a la espera de un balance oficial, los 17 grandes incendios que este verano se han registrado en Extremadura, Castilla y León y Galicia han afectado a un total de 155 municipios, 320.193.6 hectáreas, 17.957 fincas registrales, 547.294 parcelas y 4.684 construcciones que corresponden a 35 registros de la propiedad, según los datos facilitados por el Portal Registral de Emergencias (PRE).