Valderas rinde honores a Nuestra Señora del Socorro

Valderas inicia este viernes las fiestas de Nuestra Señora del Socorro con el acto del pregón y el desfile de los representantes de la juventud, que se ofrecerá a la población desde el petril del Ayuntamiento.

El sábado por la mañana, se inicia con los carretones para los más pequeños y el primer encierro urbano por la tarde, además de un concierto flamenco y de la tradicional cena de vaca guisada, que procederá a la macrodiscoteca.

El domingo abre una ventana al deporte, con el torneo de baloncesto masculino y femenino que tendrá en el descanso una actuación de danza urbana. Antes habrá otro encierro campero, una competición de tiro al plato y un concierto de flamenco, que precederán a la misa de novena y al replique de campanas en honor a Nuestra Señora del Socorro.

También se contempla una comida popular con arroz ‘a la zamorana’ y uno de los eventos tradicionales, el bingo musical. El programa también contempla rutas y un concurso de autos locos que se ha convertido en un clásico. Por la noche habrá verbena.

Ya para el lunes se anuncia la misa mayor en honor a la señora de Valderas, y a continuación se celebrará la procesión por las calles de la villa. La ruta del vermut con los reyes y las reinas, acompañados de una charanga será complemento de la mañana, que para la tarde guarda los juegos para los niños, las artes escénicas y una concentración de peñas en ruta por los bares antes de que la orquesta cierre la jornada.»

El programa del martes queda reducido a la misa de difuntos y cambio de varas, puesto que el espectáculo pirotécnico previsto para la víspera, no se podrá realizar debido a las restricciones.

Agustín Lobato es el alcalde de Valderas y destaca orgulloso qu ela población cuenta con un patrimonio histórico con «12 monumentos» relevantes, entre los que destaca «la iglesia de San Juan, que tiene 100 tumbas sin dar a conocer y está olvidada no de la mano de Dios sino de la humana», además de otros reclamos como «el castillo, el arco de Santiago o de la Judería».

Pero, más allá de estos activos, el alcalde del municipio insistió en la necesidad de «recuperar las tradiciones que ligan a la gente con el territorio». «Intentamos volver a recordar todo eso porque quien no lo hace anda perdido», describe el primer edil. Es una realidad en el día a día y una cuestión evidente en estas jornadas de fiesta. Solo es cuestión de saber disfrutarlo y de llenar las fiestas de celebración.