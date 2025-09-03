Diario de León
Prisión preventiva para un hombre en San Andrés: dinero a un menor a cambio de un juego sexual

Valderas rinde honores a Nuestra Señora del Socorro

El viernes arrancan cinco días de fiesta con un programa variado y muy completo para todos

Un momento de una de las últimas procesiones.

Un momento de una de las últimas procesiones.

Miguel Ángel Zamora
León

Valderas inicia este viernes las fiestas de Nuestra Señora del Socorro con el acto del pregón y el desfile de los representantes de la juventud, que se ofrecerá a la población desde el petril del Ayuntamiento.

El sábado por la mañana, se inicia con los carretones para los más pequeños y el primer encierro urbano por la tarde, además de un concierto flamenco y de la tradicional cena de vaca guisada, que procederá a la macrodiscoteca.

El domingo abre una ventana al deporte, con el torneo de baloncesto masculino y femenino que tendrá en el descanso una actuación de danza urbana. Antes habrá otro encierro campero, una competición de tiro al plato y un concierto de flamenco, que precederán a la misa de novena y al replique de campanas en honor a Nuestra Señora del Socorro.

También se contempla una comida popular con arroz ‘a la zamorana’ y uno de los eventos tradicionales, el bingo musical. El programa también contempla rutas y un concurso de autos locos que se ha convertido en un clásico. Por la noche habrá verbena.

Ya para el lunes se anuncia la misa mayor en honor a la señora de Valderas, y a continuación se celebrará la procesión por las calles de la villa. La ruta del vermut con los reyes y las reinas, acompañados de una charanga será complemento de la mañana, que para la tarde guarda los juegos para los niños, las artes escénicas y una concentración de peñas en ruta por los bares antes de que la orquesta cierre la jornada.»

El programa del martes queda reducido a la misa de difuntos y cambio de varas, puesto que el espectáculo pirotécnico previsto para la víspera, no se podrá realizar debido a las restricciones.

Agustín Lobato es el alcalde de Valderas y destaca orgulloso qu ela población cuenta con un patrimonio histórico con «12 monumentos» relevantes, entre los que destaca «la iglesia de San Juan, que tiene 100 tumbas sin dar a conocer y está olvidada no de la mano de Dios sino de la humana», además de otros reclamos como «el castillo, el arco de Santiago o de la Judería».

Pero, más allá de estos activos, el alcalde del municipio insistió en la necesidad de «recuperar las tradiciones que ligan a la gente con el territorio». «Intentamos volver a recordar todo eso porque quien no lo hace anda perdido», describe el primer edil. Es una realidad en el día a día y una cuestión evidente en estas jornadas de fiesta. Solo es cuestión de saber disfrutarlo y de llenar las fiestas de celebración.

