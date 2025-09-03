Villablino abre el plazo para participar en Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Villablino ha abierto el plazo de inscripción para aquellos que quieran participar en el acto de homenaje a los mineros que cada año se realiza con motivo de la festividad de Santa Bárbara, que se conmemora el 4 de diciembre y que es una de las tradiciones más arraigadas en las cuencas mineras.

Este año el homenaje será para hombres y mujeres nacidos en el año 1955 y que hayan tenido alguna relación laboral con empresas del sector de la minería. Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 7 de noviembre en la sede del Ayuntamiento lacianiego, a la atención de la Concejalía de Asuntos Sociales.

«Se trata de un evento que pretende reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes han contribuido al desarrollo de nuestro municipio y del sector minero», dice el alcalde de Villablino, Mario Rivas, a través de un bando.