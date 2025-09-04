En la capital del campo leonés

Si es campo, está en Santa María, capital del Páramo, y con ello, capital del campo leonés, el sector primario, el fruto de la tierra, el grano que muere y cae en el surco, el orgullo de las gentes campesinas que a lo largo de los siglos dieron sentido a León. Lo que es León y el campo se puede seguir al dedillo en la sesenta y cuatro ediciones de la feria multisectorial y agroalimentaria que Santa maría del Páramo acoge desde este jueves, 4 de agosto, al domingo 7 de septiembre. Otra muestra de la apuesta del Ayuntamiento de Santa María por impulsar todo lo que tiene que ver con el círculo productivo que rodea a la agricultura, y a la transformación alimentaria, el valor añadido, la red de asistencia, la aportación técnica, la investigación, el desarrollo, las nuevas tecnologías; el productor. El productor, siempre en la cima, siempre en el centro de los desvelos en esta tierra del corazón leonés en la que confluyen todas las arterias que mueven el mundo agropecuario leonés. La feria es feriona, con 27 expositores de maquinaria y de dotaciones técnicas o relacionadas con esa fluidez que ha aportado el inventor para hacer más llevadera y competitiva la vida al agricultor. Lo es, porque los tractores han acompasado las urgencias que descubre al paso el profesional del sector; habrá maquinaria de arrastre, de tiro, de soluciones para todo el entorno, sea cual sea la dedicación; aperos, y máquinas de última generación que han llevado al campo leonés a ese escenario de máxima competitividad que exige hoy en día el sector, fuente de desenvoltura ante los vaivenes que siempre amenazan a los negocios a la intemperie, bajo ese cielo raso o nublado, según, que se presenta para amparar el día a día. Máquinas que son el exponente de la planificación para evitar los avatares. 27 expositores de maquinaria y recursos tecnológicos, productos fito sanitarios; motores, hidráulicos; la vida a bordo de una máquina para reducir al máximo el tiempo de laboreo y lograr la máxima eficacia mientras cree el trigo, se espiga el maíz, se expande la remolacha, en mitad de ese cinturón maicero de León que centraliza en el Páramo la mayor aportación de tierra fértil desde el milagro del agua; que no fue vino, y se hizo cosecha, según los rendimientos que marcan los parámetros del mundo occidental, con la calidad por encima de todo, y también con el punto de eficiencia suficiente para dimensionar las explotaciones acordes a las líneas exigibles que impone la rentabilidad. Entre 27 expositores de maquinaria, no faltará nada puntero que el profesional del campo, el aficionado al oficio, el afectado en el sector, eche de menos cuando vaya a disponer una estrategia para reforzar el banco de aperos y maquinaria con el que poner al día cualquier resuqicio pendiente en la explotación. El año agrícola entero se expone en este recinto ferial de Santa María del Páramo, que se expande en el Prado de bajo y en la avenida de la Constitución. Cuatro jornadas completas dedicadas a exponer las últimas aportaciones del talento tecnológico creado al servicio del agricultor, del ganadero, que centralizan toda la actividad del sector. Santa maría del Páramo, capital del campo leonés, más que nunca en sus fiestas patronales.