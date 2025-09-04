Festival, verbenas y conciertos entre notas musicales

Hay verbenas por doquier; Santa María del Páramo es verbena desde el filo de la media noche, con la vista puesta en el tono de celebración que aportan las fiestas de la virgen de la Guía, con motivo de las actuaciones de Clan Zero, del grupo Radar, que celebra este viernes su 25 aniversario mientras el gentío que está llamado a la Plaza del Cristo para esta sesión de media noche puede disfrutar del variado repertorio de la orquesta. Por allí está prevista la entrada en escena de la Disco Movil DJ Tino, en la sesión verbenera que da el testigo a una de las jornadas más relevantes de la programación musical. Porque es el sábado, día 6, cuando David Civera tiene una cita con el público paramés, casi a la media noche, justo después de que se apaguen las estelas de los fuegos artificiales en un castillo de fuegos, que ya habrá encendido Santa María; el resto de la llama la pondrá el artista turolense, que apadrina una de las grandes actuaciones musicales de la virgen de la Guía, junto al grupo Las Migas. La plaza del Cristo es también parte del escenario donde está prevista la gran actuación de la fiesta after awer con la disco movil DJ Tino.

La nota en Santa maría también viene del lado de la música de folclore, que desde la siete de la tarde reúne a los grupos Vai de Sorihuela, Salamanca; el Raíces de Urdeñas, de Urda, Toledo, los coros y danzas de la Virgen de la Guía, de Santa María, en la plaza de la Madera. El viernes se pone en emisión el noveno festival paramés de rock, con los grupos El Trastero, Gente Muerta y Melasopla, desde las 23 horas, y hasta fin de emisión, en el polideportivo municipal. No se detiene la función, que convoca el Páramo Fest 2025, en la plaza mayor a las 23 horas del sábado, días 6, a los DJ Óscar Abella y Álex Huerga, en otra de las propuestas de música para la juventud más atractivas del programa.

El domingo, en la víspera de la despedida, la plaza del Cristo acoge la actuación de la Porptelera , que desde las 11 a la 1 de la madrugada va a conducir el compás de las fiestas. la orquesta Malibu Show pone la guinda a la jornada en la verbena de madrugada. Ahí se pone la fiesta en la línea dse salida, que el lunes dedicará la jornada al niño, con actividades diversas y variadas para la distracción de los más pequeños, reyes de la fiesta.