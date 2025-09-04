El festival de teatro toma las calles paramesas

Las fiestas de Santa María del Páramo tienen un espacio abierto para el teatro de calle, uno de los eventos mejor cuidados y consolidados en el programa festivo paramés, que resuelve con éxito una de las actividades de ocio más demandas tanto por la población de la localidad como por los visitantes, que precisamente acuden a esta llamada. Teatro de Calle Maiz, festival internacional, que proyecta el escenario del Páramo más allá del contorno local y territorial. Cuenta con el apoyo del Instituto Leonés de Cultura y de la Diputación de León, y presenta una oferta extraordinaria, de talento y nuevas tendencias en las artes escénicas. La Plaza de la Madera recoge esta tarde a las 20 horas la actuación de la taberna de Susa, de la compañía Dinamia Teatro, que abre las sesiones, luego resueltas en otros cinco lugares emblemáticos de la localidad. En la plaza de la fuente actuará mañana viernes Fumanartist, clow circo, con su espectáculo Fuman Musicoloco. Teatro de calle en el parque infantil del centro médico con la compañía Animaleón, Clown Circo, y su Gran Show, con turno a las 13 horas del sábado, día 6; hay una propuesta de Félix el Gato, y su humor elegante para partirse de risa, a las ocho y media es este mismo sábado, en la calle Manuel Verdejo y Fray Santiago Franco; la magia con Carlos Adriano ocupa el tramo del domingo a en la plaza de la Fuente; y Tiritirantes, cierra el ciclo con su A su servicio, el lunes, 8, en la plaza mayor de la localidad paramesa.

El teatro de calle de Santa maría, en forma de festival, aporta un montón de razones para acercarse a la capital paramesa en estas fiestas patronales en las que se llena la localidad de creatividad y espectáculos diversos para todos los públicos, para todas las edades. La propuesta se extiende a lo largo de todos los días centrales de las fiestas paramesas, lo que eleva la relevancia del programa dramático dentro de la oferta festiva, del camino que realizan los dos eventos de la mano, inseparables, desde que uno eleva la excelencia del otro, y este se nutre de la proyección y la aceptación del primero. También el nombre que distingue el festival acompaña al evento con el ecosistema que sostiene y cultiva Santa María en medio de ese cruce de caminos que es a la vez destino y proyección: Maiz, como el cordón del Páramo.