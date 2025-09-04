Los incendios de agosto han devastado el noroeste de España, especialmente en la provincia de León.AEGEX

Los incendios forestales que en los últimos meses han arrasado miles de hectáreas en distintas comunidades autónomas han supuesto un duro golpe para el patrimonio natural y económico de España. Además del daño ambiental, muchos propietarios de parcelas agrícolas, forestales y rústicas se enfrentan a la pérdida de sus tierras, cultivos e infraestructuras, así como a la compleja gestión burocrática para acreditar los daños y acceder a las ayudas.

Con el objetivo de ofrecer una herramienta útil en este difícil escenario, la Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX) ha puesto en marcha en su página web un mapa interactivo que superpone la información oficial del Catastro con las áreas afectadas por los incendios. Esta solución permite a cualquier propietario identificar de manera rápida y sencilla si su parcela se encuentra dentro de la zona dañada, incluso sin necesidad de desplazarse físicamente hasta el terreno.

“Queremos estar al lado de los propietarios en un momento tan complicado. Nuestro trabajo como geómetras expertos siempre ha estado ligado a la defensa de la propiedad y a la seguridad jurídica de los bienes inmuebles. Con este mapa interactivo damos un paso más, poniendo la tecnología al servicio de quienes han visto cómo sus parcelas se veían afectadas por los incendios. El objetivo es que dispongan de información clara, rápida y fiable para gestionar las ayudas y proteger su patrimonio”, señala Antonio Blanco, presidente de AEGEX.

Una herramienta pensada para los afectados

El nuevo mapa responde a una necesidad muy concreta: facilitar a los propietarios pruebas objetivas y localizables para poder presentar solicitudes de ayudas y justificaciones ante la Administración, aseguradoras u otras entidades.

Además, la herramienta de AEGEX proporciona acceso remoto para los dueños que no puedan acudir a sus terrenos podrán comprobar en línea si han sido afectados, así como una visualización clara gracias a la integración de catastro y áreas quemadas que ofrece una representación gráfica precisa.

Por otro lado, las capturas del mapa pueden servir como respaldo técnico en procesos administrativos como soporte documental.

Impacto económico y social de los incendios

Los incendios forestales en España no solo devastan paisajes, sino que también ocasionan graves pérdidas económicas para miles de familias y pequeños propietarios rurales. Muchos de ellos dependen de estas tierras para su sustento, ya sea a través de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. La destrucción de la cubierta vegetal incrementa además el riesgo de erosión, desertificación y pérdida de biodiversidad, multiplicando las consecuencias a medio y largo plazo.

Frente a esta situación, el Gobierno activa tras cada gran incendio distintos mecanismos de ayuda, que pueden incluir compensaciones económicas, subvenciones a la reforestación, exenciones fiscales o asistencia en la rehabilitación de infraestructuras. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para acceder a estas ayudas es demostrar con claridad la afectación de la parcela. Aquí es donde la herramienta de AEGEX aporta un valor diferencial, ya que proporciona una prueba técnica sólida y fácilmente accesible.