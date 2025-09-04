El pueblo de León que ha recuperado su memoria gracias a un proyecto de la ULE

Carmen García, vicepresidenta de la asociación cultural y la estudiante de la ULE Melani Blanco Pontón.ULE

Melani Blanco Pontón, estudiante de Educación Social de la Universidad de León (ULe), ha desarrollado este verano un proyecto de recuperación de la memoria oral del pueblo de Canseco, en el marco de las becas RALBAR, impulsadas por la institución académica y la Fundación Banco Sabadell.

Bajo el título 'Háblame de Canseco: la vida de un pueblo a través de sus protagonistas', la iniciativa ha permitido recopilar testimonios, canciones, anécdotas y costumbres que forman parte de la identidad local de este pueblo perteneciente al municipio de Cármenes.

El resultado del trabajo ha sido un vídeo documental con fragmentos de entrevistas realizadas a personas mayores del pueblo, así como una exposición permanente de fotografías antiguas, instalada en el casino de Canseco.

El proyecto ha tenido como objetivo principal fomentar la conexión intergeneracional y dar voz a quienes conservan la historia y las tradiciones del lugar.

"Ha sido una experiencia profundamente enriquecedora", ha afirmado la joven sin olvidar que el proyecto ha servido para reforzar los lazos comunitarios y dinamizar la vida cultural de un pueblo pequeño: "La beca RALBAR me ha permitido hacer realidad una idea que, sin este apoyo, hubiera sido muy difícil de poner en marcha".

Esta universitaria ha querido subrayar la implicación de los vecinos de Canseco, que le han abierto las puertas de sus casas y la han acogido como una más.

También ha agradecido la colaboración de la Asociación Cultural Pico Huevo, que ha sido clave en el desarrollo del proyecto.

"Quiero agradecer a la Universidad de León y al programa RALBAR por confiar en este tipo de iniciativas, a la Asociación Cultural Pico Huevo por su apoyo constante, y a todas las personas de Canseco, jóvenes y mayores, que han compartido su tiempo, su memoria y su cariño", ha precisado.

Las becas RALBAR tienen como propósito fomentar que los jóvenes universitarios se impliquen en la búsqueda de opciones para el desarrollo sostenible en entornos rurales, promoviendo una conexión emocional con el territorio que les permita visualizarlo como un espacio viable para desarrollar proyectos personales y profesionales.

El proyecto de Melani Blanco Pontón se enmarca en esta filosofía, al poner en valor el patrimonio intangible de Canseco y contribuir a su preservación mediante herramientas educativas y culturales. La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por los habitantes del pueblo, que han visto en ella una oportunidad para reivindicar su historia y fortalecer el sentido de comunidad.