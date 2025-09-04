Detenido un joven de 19 años por realizar pintadas reiteradas en edificios de Camponaraya

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Efectivos del puesto de la Guardia Civil de Cacabelos, han detenido a un varón de 19 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de daños por pintadas en fachadas y puertas de garajes en inmuebles, tanto de particulares como públicos, entre los que se encuentra un edificio de interés cultural y elemento perteneciente al conjunto histórico del Camino de Santiago - la “Casa Ucieda Osorio” - así como edificios de titularidad municipal de Ayuntamiento de Camponaraya, como el campo de fútbol y edificio multiusos, asciendo a un total de 23 denuncias por estos hechos.

Tras tener conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación que ha culminado con la detención del supuesto responsable de los numerosos “grafitis” realizados.

Tanto las diligencias instruidas como el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada.