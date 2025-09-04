¿Qué es la BRIF de Tabuyo del Monte, que el presidente Pedro Sánchez visitará mañana?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La BRIF de Tabuyo del Monte es una Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales ubicada en Tabuyo del Monte, en el Monte de Utilidad Pública número 24 del Catálogo en la provincia de León, denominado 'Pinar del Tabuyo', propiedad de la Junta Vecinal de Tabuyo del Monte.

Estas brigadas son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios forestales que pueden actuar en cualquier punto del territorio nacional donde sean necesarios.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará la base durante la mañana de este viernes.

La BRIF de Tabuyo del Monte forma parte del operativo de emergencias para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para combatir incendios forestales en todo el país.

Sus miembros están especializados en la extinción de incendios forestales y trabajan en colaboración con otras unidades y administraciones públicas.

Actualmente, se está llevando a cabo un proyecto de modernización y ampliación de la base BRIF de Tabuyo del Monte, con un presupuesto de 7.105.147,31€ y un plazo de ejecución de 20 meses. El objetivo es mejorar las condiciones de trabajo y entrenamiento de las BRIF y actualizar los edificios e instalaciones a la normativa vigente.