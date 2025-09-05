Lorenzana aúna el día 7 tradición, oficios y paellada

Con decenas de puestos de cerámica, textiles, joyería, cestos y una veintena de juegos de madera gigantes y tradicionales de habilidad, puntería, ingenio, didácticos y educativos, la Feria de Artesanía Jaime Díez Fernández que se celebrará este domingo día 7 en la localidad de Lorenzana sigue dando pasos para el disfrute de grandes y pequeños en una jornada que no sólo impulsa la recuperación del patrimonio histórico y de los oficios antiguos, sino que ofrece un caldo de cultivo para la hermandad, honrar las tradiciones y ensalzar lo etnográfico para que no se pierda, no se olvide, y sirva para tender un puente desde el pasado que permita entender las aguas del presente.

Los juegos para las familias estarán funcionando desde las 11.30 a las 14.00 horas por la mañana y de 16.30 a 20.00 por la tarde. La Feria se inaugura a mediodía en el parque de la Iglesia y a ella acude el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller. En esta edición el homenaje recaerá en Repostería Creativa Moral y Sabor (repostería creativa), en Teófilo Rodríguez (artesano del cuero) y en el Grupo Vallelongo (quesos de cabra y vaca) y el plato fuerte lo constituye la paellada popular (14.30 horas).

Por supuesto, la jornada incluye espacio para la Feria Infantil Concha Casado, que inauguró en 2015 la afamada etnógrafa para introducir a los niños en las tradiciones y oficios artesanales, y que ofrecerá en su décimo año 18 talleres con plazas para más de 180 niños. Los de chocolate, pócimas, llaveros de macramé, creación de pulseras Kumihimo, pintado de velas, rock painting y ganchillo están ‘llenos’ al haberse abierto el plazo a mitad de agosto. Pero quedan muchas más plazas para acoger a los niños que aún no se hayan inscrito y que podrán formalizarlas incluso el mismo día de la Feria en el Punto de Información, lo que viene a reflejar el enorme interés que estos talleres han despertado en los más pequeños del municipio y alrededores. Para animar la cita se han programado también talleres demostrativos de hilado de lana y de tejidos en telar (11.00 a 19.00 a partir de 5 años). A las 19.30 horas y como broche de oro de la Feria, tendrá lugar la actuación de música tradicional a cargo del grupo Trébole. La Feria de Artesanía coincide con las fiestas del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que aportan pendones de las localidades que integran Cuadros y el municipio vecino, en señal de unión y hermandad y bailes regionales, que darán alegría y color a la jornada en un escenario único.