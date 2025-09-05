Atletismo y salud en la carrera popular ‘El Cachón de la Isla' en Valencia de Don Juan

Valencia de Don Juan acude un año más, en este caso con la 23ª edición, a su pasión por el deporte de la mano del atletismo. Lo hace con una prueba ya consolidada en el calendario provincial y que suma también presencia en la Copa Diputación: El Cachón de la Isla.

PELOTA, FÚTBOL, AJEDREZ... Y MUCHO MÁS El programa deportivo de las fiestas de Valencia de Don Juan abarca un buen número de modalidades. Entre ellas no podía faltar la pelota a mano que el lunes 15 de agosto reunirá en el Frontón Municipal a cuatro destacadas parejas dentro del ránking nacional. El fútbol será también protagonista con varios amistosos por parte del CD Coyanza desde el equipo aficionado hasta el juvenil y cadete. Tenis de mesa o ajedrez tienen también su destacado espacio en el programa de las fiestas.

Organizada por el Ayuntamiento coyantino y con una destacada presencia de corredores y corredoras, la prueba hace un guiño a la integración a través de Asprona León (toda la recaudación irá destinada a la citada asociación). Y también a las carreras populares en una cita que durante la mañana de este sábado 6 de septiembre reunirá a participantes de todas las edades.

Por lo que respecta a la prueba absoluta no faltarán los primeros espadas de la Copa ni la presencia de los atletas locales. La salida está prevista para las 10.30 horas, media hora después de que la carrera El Cachón de la Isla levante el telón a las categorías de base. Desde las 10.00 horas y con el Polideportivo Municipal Las Piscinas como epicentro, tendrán su protagonismo los corredores prebenjamines (300 metros de recorrido), benjamines (500), alevines (800), infantiles (1.700 y cadetes-juveniles (3.400 metros).

Programa LUNES 15 AGOSTO

17.00. Hinchables gratuitos (hinchable Fun City único en España, hinchable extragrande y zona ludoteca). Plaza Mayor.

18.00. Frontón Municipal. Festival de pelota a mano. entrada gratuita. Primer partido: Iruzuieta-Nicolás (La Rioja) contra Campo Plaza (La Rioja). Segundo partido: Mata-Apeztegía (Navarra) frente a Cabrerizo II-Villanueva (Pamplona).

La absoluta tendrá un rutómetro de 8.000 metros en una carrera que llega nada menos que a las 23 ediciones y que sirve además de para configurar el cuadro de honor de este año también para definir la clasificación en sus diferentes categorías de la Copa Diputación en la que El Cachón de la Isla es uno de sus platos fuertes.

Tampoco faltará la prueba de caminantes o andarines que se desarrollará a partir de las 12.00 horas para completar una jornada matinal de sábado de lo más saludable.

Habrá duchas, vestuarios, servicios e invitación al complejo acuático para los corredores participantes en la carrera.

Se repartirán premios, trofeos y regalos a los primeros clasificados de las pruebas de corredores para completar una cita deportiva que año tras año cuanta con una destacada presencia de participantes y con un prestigio que se ha ganado a lo largo de los años para convertirse en una de las más longevas y relevantes del calendario de carreras populares en la provincia.