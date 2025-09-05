Emotiva jornada por el 'Día de los Mayores' en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo junto con la Asociación de Jubilados celebra hoy el Día de los Mayores, una cita que ha reunido a cerca de 200 asociados en un ambiente de convivencia, música y tradición.

La jornada comenzó con la Santa Misa oficiada por el párroco, Miguel Angel González Barragán, en memoria de los socios fallecidos, seguida del triduo a la Virgen de La Guía, y a la que asistieron la presidenta y el equipo directivo de la Asociación, junto con los concejales de la Corporación Municipal y representantes de la Guardia Civil. Al finalizar, los asistentes se trasladaron al domicilio social de la Asociación para compartir un vino español.

Por la tarde las instalaciones del Hogar del Jubilado se abrieron para que todos los socios pudieran disfrutar de los diferentes juegos programados. La fiesta continuó con un animado baile para todos los asistentes amenizado por la disco móvil “Sound Station”, con la colaboración y financiación del Ayuntamiento, Durante el descanso del baile se entregaron los premios de los juegos celebrados en agosto.

La alcaldesa, Alicia Gallego, destacó la “importante labor que desarrolla la Asociación de Jubilados, una de las más activas y comprometidas con la vida cultural y social del municipio”. Además anunció que el Ayuntamiento llevará a cabo mejoras en el edificio de la asociación, entre ellas la sustitución de los canalones, con el fin de garantizar el buen estado de las instalaciones.

El broche festivo llegará esta noche con una gran Fiesta Guateque a cargo del grupo “Los Chicos de Oro”, que ofrecerán un repertorio de canciones de ayer, hoy y siempre, a partir de las 22.30 horas.