La expresión "estar en Babia": su origen y conexión con León

La expresión "Estar en Babia" es una frase hecha en español que significa estar distraído o absorto en pensamientos o fantasías, sin prestar atención a lo que sucede alrededor. Puede utilizarse en diferentes contextos, como en el trabajo, en una conversación o en una situación social.

Aunque la relación con Babia, una comarca de la provincia de León es sugerente, la etimología de la expresión no está del todo clara.

Una teoría sugiere que la expresión proviene de la Edad Media, cuando los reyes leoneses se retiraban a la comarca de Babia para descansar y cazar. Se decía que los Reyes estaban en "Babia" cuando se alejaban de sus deberes y responsabilidades para disfrutar de la naturaleza y de la vida.

Otra teoría sugiere que la expresión podría estar relacionada con la idea de estar en un estado de ensoñación o fantasía, similar a la sensación de estar en un lugar lejano y tranquilo como Babia.