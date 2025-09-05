Extinguido el incendio de Yeres que afectó al Patrimonio Mundial de Las Médulas

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El incendio forestal que afectó al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, se ha dado por extinguido casi un mes después de que se iniciase, según la información actualizada de la Junta de Castilla y León, donde se mantienen activos dos fuegos, pero sin riesgo, y una docena más están controlados.

El portal web Infocal de la Consejería de Medio Ambiente dio por extinguido el fuego a las 21:45 de este jueves, 4 de septiembre, un incendio que se había declarado el 9 de agosto y que además de calcinar más de 3.800 hectáreas, según datos de la Junta, provocó daños en el espacio natural de Las Médulas.

La virulencia de las llamas, así como la amenaza a un Patrimonio de la Humanidad, obligó a elevar a nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial el incendio, que en su avance acabó uniéndose a una de las lenguas del fuego de Llamas de Cabrera, que se inició en la misma jornada y que se mantiene controlado.

Los incendios activos en Castilla y León son los de Fasgar (8 de agosto) e Igüeña (19 de agosto), en una jornada en la que se han extinguido otros cinco incendios declarados este mismo jueves, sin gravedad, y en la que los servicios de extinción han tenido que actuar en Castromil por un fuego entre Zamora y Ourense, próximo al que tuvo lugar en agosto en Mezquita y que pasó a tierras zamoranas.

Controlados se mantienen los fuegos de Anllares del Sil, Cipérez, Barriedo de la Reina, Porto, La Uña, Caín, La Baña, Candelario y Garaño, y también hoy se ha controlado el incendio que se declaró ayer en Berlanga del Bierzo, el segundo en una semana, tras el intencionado que obligó a evacuar a los vecinos el 28 de agosto y por el que se detuvo a un joven que está ingresado en la unidad de Psiquiatría de El Bierzo.