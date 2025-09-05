Buscadores de oro en Villaviciosa de la Ribera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Villaviciosa de la Ribera se convertirá este sábado en lugar de encuentro para buscadores de oro gracias a la segunda edición de la Feria del Oro con la que ensalza la historia y riqueza minera de esta zona de la provincia.

Este evento, organizado por el Ayuntamiento de Llamas de la Ribera, redescubrirá el legado romano de los pueblos del Alto Órbigo y se celebrará en el emblemático Palacio del Conde de Rebolledo, una posada del siglo XVI que fue restaurada en 2012.

La feria, que comenzará con una ruta guiada desde el Palacio del Conde de Rebolledo hasta la antigua zona de explotación minera conocida como Las Miédulas, contará también con un mercadillo de artesanía, foodtrucks y puestos de comida, una exposición de fotografías antiguas y talleres infantiles, así como una demostración de bateo de oro en el río Omaña y mucha música. No faltará en el programa un repaso a «La leyenda de Las Médulas» de la mano de vecinas de la localidad, así como una conferencia a cargo de Francisco Álvarez Baldor, veterinario y amante de la historia.