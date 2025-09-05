El PP de León respalda la «rapidez y eficiencia» de las ayudas de la Junta

Publicado por Redacción Leçpm Creado: Actualizado:

El Comité de Dirección del Partido Popular ha respaldado la gestión de la Junta en la gestión de los incendios forestales y, sobre todo, en la «rapidez y eficiencia» en la implementación de las ayudas a los leoneses afectados. «Esta eficiencia se pone de manifiesto en que ya se han abonado el 8% de las ayudas o que los ganadores ya disponen del alimento necesario para sus animales», señala el partido en un comunicado.

Estas conclusiones se pusieron sobre la mesa en una reunión, presidida por el presidente provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, del comité de dirección y que supuso una puesta en común para analizar la situación provocada por los incendios forestales, un encuentro que, posteriormente, se mantuvo con los procuradores por León y los diputados provinciales con el objetivo de «dar a conocer, de manera detallada, las diferentes líneas de actuación para «no dejar atrás» a ninguno de los leoneses afectados.

En la reunión se destacó «la importante labor de los profesionales y voluntarios que han trabajado para evitar que los daños fueran mayores» y se denunció la «actitud» del PSOE de León que ha buscado «rentabilidad política» en la situación «compleja e inédita» que ha vivido la provincia.