Sánchez alaba la «encomiable labor» de la Brif Tabuyo y llama a un pacto de estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este viernes la entrega de los miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) en Tabuyo del Monte en la lucha contra la ola de incendios de este verano en el transcurso de una visita a la base. Sánchez ha recorrido las instalaciones y ha calificado como «encomiable» la labor de los brigadistas, a quienes ha agradecido que «incluso renunciando a tener una remuneración mayor, prefieren comprometerse con causas públicas y defender el interés general».

Sánchez ha elogiado el «inmenso esfuerzo» y «trabajo, dedicación, profesionalidad y compromiso» de los brigadistas forestales, bomberos y demás efectivos implicados en la lucha contra los incendios que han tenido lugar este verano en España.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado su intención de sellar un pacto de estado para hacer frente, «codo con codo» a la emergencia climática, dejando a un lado «la lucha partidista». «Merece la pena» ha añadido el presidente en un mensaje centrado en advertir de que la situación está «tensionando» las capacidades institucionales. Por ello, ha llamado redimensionar y readaptar la capacidad de respuesta con una apuesta «sistemática y sistémica» que «trascienda la legislaturas». «Porque tenemos que hacer gestiones forestales a escala forestal, no a escala política, no a escala humana, sino trascendiendo las legislaturas y también décadas que tenemos por delante», ha señalado el presidente, que se ha referido a la «hoja de ruta participativa, abierta, absolutamente democrática» presentada por su gobierno, para que «desde la ciencia, desde aquellos expertos que saben en incendios o también en efectos climatológicos adversos que se exacerban como consecuencia de la emergencia climática, aporten su conocimiento, sus propuestas y que de aquí a final del año podamos tener un acuerdo».

También ha llamado a la colaboración del sector primario, las oenegés ecologistas, el medio urbano y el rural para mitigar y adaptarse al fenómeno del cambio climático.

El presidente estuvo acompañado por el presidente de Tragsa, Jesús Casas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugó Morán, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y la vicesecretaria autonómica del PSOE, Nuria Rubio, y subrayó que es esencial para proteger a la población, especialmente porque, según auguró, España se va a enfrentar a otras danas.