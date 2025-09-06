Cientos de personas respaldan a los bomberos forestales en León y exigen a la Junta un operativo contra los incendios público y profesional
Cientos de personas se han congregado hoy en la Plaza de la Regla de León en una marcha pacífica convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) para exigir un operativo de prevención y extinción de incendios "profesional, 100 % público y estable". La manifestación, que ha transcurrido en un ambiente de protesta, ha incluido proclamas contra la Junta de Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Durante la protesta, los bomberos forestales han realizado una acción simbólica quemando rastrojos frente a Botines, para luego apagarlos con sus palas, en un gesto que ha visibilizado su labor y las carencias que denuncian. Además, se han escuchado petardos y cánticos que reclaman el cese inmediato del consejero Suárez-Quiñones y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, a quienes acusan de una gestión "perniciosa" que ha agravado la crisis de los incendios.
Atifcyl lleva años alertando sobre la "temeraria escasez de medios humanos" y la "precariedad" de los trabajadores del operativo, con falta de formación y condiciones laborales que provocan la fuga de personal experimentado. La asociación ha recordado las trágicas consecuencias de los incendios, que han causado pérdidas humanas, heridos, y la destrucción de viviendas, cultivos y hábitats naturales, especialmente en León, pero también en Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora.