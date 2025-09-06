Cientos de personas respaldan a los bomberos forestales en León y exigen a la Junta un operativo contra los incendios público y profesional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cientos de personas se han congregado hoy en la Plaza de la Regla de León en una marcha pacífica convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) para exigir un operativo de prevención y extinción de incendios "profesional, 100 % público y estable". La manifestación, que ha transcurrido en un ambiente de protesta, ha incluido proclamas contra la Junta de Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Durante la protesta, los bomberos forestales han realizado una acción simbólica quemando rastrojos frente a Botines, para luego apagarlos con sus palas, en un gesto que ha visibilizado su labor y las carencias que denuncian. Además, se han escuchado petardos y cánticos que reclaman el cese inmediato del consejero Suárez-Quiñones y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, a quienes acusan de una gestión "perniciosa" que ha agravado la crisis de los incendios.

Atifcyl lleva años alertando sobre la "temeraria escasez de medios humanos" y la "precariedad" de los trabajadores del operativo, con falta de formación y condiciones laborales que provocan la fuga de personal experimentado. La asociación ha recordado las trágicas consecuencias de los incendios, que han causado pérdidas humanas, heridos, y la destrucción de viviendas, cultivos y hábitats naturales, especialmente en León, pero también en Ávila, Palencia, Salamanca y Zamora.