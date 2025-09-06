El Villamajazz pone ritmo a su segunda jornada

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Villamajazz cerró su segunda jornada con las actuaciones de Tri Full Jazz, un grupo leonés de estilo jazz, y el Cuarteto Mozarts de Madrid, que interpretó música clásica. Por la tarde, llegó el grupo local Ultramarinos tomó la Calle Revilla con su repertorio de indie-pop. La recta final del día se centró en el swing y el jazz. A las 20:00 horas, el grupo barcelonés Swing de París ofreció un concierto de estilo manouche en la Plaza Mayor. El broche de oro llegó a las 23.30 horas con Nicotine Swing de Tenerife y Elvis Gypsy Projet de Valladolid, con sus propuestas de jazz manouche y fusión.