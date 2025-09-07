Los empresarios de Picos piden evaluar los daños ante el desastre turístico del verano

Publicado por José María Campos Picos Creado: Actualizado:

El pueblo de Llanos en Posada de Valdeon acogió una reunión de empresarios del parque Nacional Picos de Europa y del parque regional montaña de Riaño y Mampodre convocada por la asociación de turismo de Picos de Europa (Incatur) para canalizar al demandas surgidas a raíz de los incendios. El objetivo del encuentro era que los que se sientan perjudicados por los incendios expresen que quieren hacer a partir de ahora de cara a hacer solicitudes a las administraciones y proponer un relanzamiento turístico de los parques nacional y regional.

Los empresarios presentes en la reunión exigieron una valoración de pérdidas económicas que sean asumidas por las administraciones dado que hay muchas familias que viven exclusivamente del turismo. «Hemos tenido anulación de reservas en agosto y las seguimos teniendo en septiembre dado que la Ruta de Cares es el eje principal de turismo». Es por ello que consideran que se tienen que hacer unas valoraciones sobre las pérdidas de los negocios y que las administraciones «no venga con migajas».

«Cuanto más apoyo recabemos mejor de cara a las reivindicaciones y a las peticiones de los afectados», señalaron en la reunión, en la que se recordó que es momento de ponerse en marcha dado que el tema de los incendios es un tema de actualidad y «hay que actuar antes de que deje de serlo. Por eso es el momento de unirnos e ir juntos en las peticiones a las administraciones ya que ahora somos visibles en todos los medios de comunicación a nivel local y nacional».

Entre las propuestas se debatió la necesidad de aprovechar este momento de actualidad para iniciar una fuerte campaña de promoción de los dos parques donde sea la Junta de Castilla y León la que la ponga en marcha. Además hay que aprovechar las redes sociales para la promoción.

Algunos recordaron que tras los incendios hay que dar pasos para que esto no vuelva a ocurrir y el principal problemas es que «estamos metidos en un parque con unas grandes restricciones y muchas tramitaciones burocráticas que no se resuelven rápido. No se limpian ni montes, ni caminos ni los ríos». Consideran que hay que crear anillos de limpieza que protejan a los pueblos ante futuros incendios dado que si el parque pone restricciones de gestión en los montes que «nos garanticen la seguridad para que no vuelva a ocurrir».

Lamentan que las juntas vecinales no pinten nada en la gestión del parque nacional y «eso tienen que cambiar. Somos el único parque con pueblos dentro». El colectivo cree que desde que el parque está gestionado por las tres comunidades autónomas «es un descontrol y un abandono». Es una prouesta que también se debatíó respecto al parque regional.

Junto a los planteamientos para la gestión de los parques, también se tomado la decisión de reactivar la asociación de empresarios de la Montaña de Riaño para canalizar las reivindicaciones de los empresarios de los dos parques y que comience una campaña de nuevos socios, de cara a retomar un nuevo pulso turístico.

Respecto a la apertura de la Ruta del Cares informaron que desde el Principado se les informó que se estaban haciendo obras de limpieza y de sujeción en la parte afectada por los incendios.

Los presentes también pidieron que si llega dinero desde Europa para paliar los daños provocados por la ola de incendios se canalice de forma adecuada para que llegue a los pueblos.