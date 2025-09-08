Un choque en el cruce de Villadangos se salda con daños en dos coches
El tráfico estuvo interrumpido unos minutos pero no hubo que lamentar daños más allá de lo material
Dos vehículos han sufrido desperfectos esta mañana como consecuencia de la colisión que se ha producido en el cruce de Villadangos del Páramo, con el resultado de meros daños materiales y sin lamentar consecuencias para los ocupantes de los vehículos.
La Guardia Civil ha recibido notificación de lo ocurrido y ha enviado una patrulla, que ha constatado que pese a lo aparatoso del siniestro, no ha habido consecuencias graves.