España tiene 55 reservas de biosfera, de ellas, siete están en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una reserva de la biosfera es un área designada por la UNESCO para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Estas reservas buscan equilibrar la protección del medio ambiente con el bienestar de las comunidades locales.

Las reservas de biosfera tienen como objetivo proteger ecosistemas y especies en peligro de extinción; fomentan prácticas que beneficien tanto al medioambiente como a las comunidades locales; sirven como laboratorios para las investigaciones científicas y la educación medioambiental; y además, involucran a las comunidades locales en la gestión y toma de decisiones.

España tiene un total de 55 reservas de la biosfera reconocidas por la UNESCO. Estas reservas abarcan una gran diversidad de ecosistemas, desde montañas y bosques hasta islas y zonas costeras, y están distribuidas por casi todas las comunidades autónomas del país.

León tiene siete reservas de la biosfera: