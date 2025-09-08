España tiene 55 reservas de biosfera, de ellas, siete están en León
Una reserva de la biosfera es un área designada por la UNESCO para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible
Una reserva de la biosfera es un área designada por la UNESCO para promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Estas reservas buscan equilibrar la protección del medio ambiente con el bienestar de las comunidades locales.
Las reservas de biosfera tienen como objetivo proteger ecosistemas y especies en peligro de extinción; fomentan prácticas que beneficien tanto al medioambiente como a las comunidades locales; sirven como laboratorios para las investigaciones científicas y la educación medioambiental; y además, involucran a las comunidades locales en la gestión y toma de decisiones.
España tiene un total de 55 reservas de la biosfera reconocidas por la UNESCO. Estas reservas abarcan una gran diversidad de ecosistemas, desde montañas y bosques hasta islas y zonas costeras, y están distribuidas por casi todas las comunidades autónomas del país.
León tiene siete reservas de la biosfera:
- Reservas de la Biosfera en León:
- Reserva de la Biosfera de Babia: Ubicada en el noroeste de la provincia, conocida por sus extensos valles, praderas de altura y lagunas glaciares.
- Reserva de la Biosfera de Los Argüellos: Caracterizada por formaciones de roca caliza, profundos valles y biodiversidad única.
- Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga: Destaca por sus contrastes entre zonas de montaña, bosques de hayas y prados de altura.
- Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna: Una de las más extensas, con gran diversidad de paisajes y tradiciones locales.
- Reserva de la Biosfera del Valle de Laciana: Marcada por el valle del río Sil, con bosques autóctonos y montañas.
- Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses: Con paisaje de montaña, profundos valles y bosques atlánticos.