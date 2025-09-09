Asaja León urge a aplicar el anticipo aprobado de la PAC

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización agraria Asaja León ha reclamado este martes al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León que actúen con rapidez para aplicar el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), autorizado por la Comisión Europea mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1796, publicado el 8 de septiembre. El nuevo reglamento permite a los Estados miembros adelantar hasta el 70% de los pagos directos y hasta el 85% de las ayudas al desarrollo rural basadas en superficie y animales con el objetivo de aliviar los problemas de liquidez que atraviesa el sector agrario europeo.

Esta medida excepcional responde a una combinación de factores adversos, como los conflictos internacionales, las tensiones comerciales, el aumento de aranceles y fenómenos meteorológicos extremos.

Asaja León ha instado a las administraciones a ser diligentes en la aplicación de esta normativa, recordando que el campo leonés sufre una campaña cerealista mediocre, costes elevados y una caída de precios que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.

La organización agraria ha subrayado que el reglamento europeo permite realizar estos pagos anticipados desde el mes de octubre, incluso si no se han completado todos los controles administrativos, siempre que se garantice la devolución de posibles ingresos indebidos.

Asaja ha pedido transparencia en la gestión de los expedientes y agilidad en la tramitación para que los fondos lleguen cuanto antes a los agricultores y ganaderos, que necesitan liquidez urgente para afrontar la campaña de otoño.