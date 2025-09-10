El Rasca Gran Cleopatra de la Once deja uno de sus mayores premios en un pueblo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Rasca Gran Cleopatra» de la Organización Nacional de Ciegos de España, Once, deja los 500.000 euros de su premio mayor en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, a través de su vendedor Óscar María Rodríguez Rodríguez. La localidad fue protagonista del cupón dedicado a su tradicional Feria del Tomate. Por otra parte, el vendedor de la Once Ismael Mayo Ramos ha dejado en León 40.000 euros, del Cuponazo del 5 de septiembre.