El Rasca Gran Cleopatra de la Once deja uno de sus mayores premios en un pueblo de León
También el Cuponazo ha caído en la provincia
«Rasca Gran Cleopatra» de la Organización Nacional de Ciegos de España, Once, deja los 500.000 euros de su premio mayor en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, a través de su vendedor Óscar María Rodríguez Rodríguez. La localidad fue protagonista del cupón dedicado a su tradicional Feria del Tomate. Por otra parte, el vendedor de la Once Ismael Mayo Ramos ha dejado en León 40.000 euros, del Cuponazo del 5 de septiembre.