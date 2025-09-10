Cosecha record de cereal en León, con más de 430.000 tn y excelentes rendimientos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cosecha de cereal de invierno ha marcado esta campaña un récord de producción en León con 432.210 toneladas recogidas y un rendimiento de 4.182 toneladas por hectárea, datos que están muy por encima de la media de los diez últimos años y que han sido presentados este miércoles por la consejera de Agricultura, María González Corral, en Palencia.

La sintónia alcista se ha repetido en toda la Comunidad, con una producción de 8,4 millones de toneladas con unos rendimientos medios históricos de 4.626 kilogramos por hectárea.

González Corral ha señalado que los datos finales recogen una producción superior a la estimada inicialmente en julio (8,1 millones de toneladas), y esos 8,4 millones de toneladas suponen un 26 % más que el año anterior debido al aumento de los rendimientos y la superficie cultivada (1,82 millones de hectáreas).

«Si tomamos como referencia los últimos 15 años, con condiciones y requisitos de la PAC más similares a los actuales, estamos muy cerca del récord de producción alcanzado en 2020, que fue de 8,5 millones de toneladas, teniendo en cuenta además que ese año la superficie cultivada fue mayor», ha afirmado la consejera en un congreso sobre cereal celebrado en Palencia.

Los rendimientos medios han sido de 4.626 kg/ha, un 13 % más que la campaña pasada y un 32 % por encima de la media de los últimos cinco años. «Unos rendimientos que pueden calificarse como excelentes», ha matizado la consejera, ya que suponen el mejor rendimiento medio de los últimos 15 años por encima del año 2020, que fue de 4.523 kg/ha. Por cultivos, el rendimiento medio del trigo alcanza los 4.790 kg/ha y el de cebada 4.830 kg/ha.

Sobre los precios

La consejera se ha referido también a la situación de precios, con una evolución bajista «que unido al coste de los insumos compromete la rentabilidad de las explotaciones cerealistas». González Corral ha recordado los planes de control que realiza la Consejería, la actividad inspectora sobre los operadores, así como el papel del defensor de la cadena y de organismos como la Junta de Arbitraje y Mediación.

Así, ha subrayado que las inversiones que impulsa la Junta en materia de concentraciones parcelarias, agricultura de precisión, digitalización o fomento del cooperativismo contribuyen a la eficiencia y a la reducción de los costes de producción.