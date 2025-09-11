Valencia de Don Juan vive la traca final de las fiestas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan afronta un fin de semana de final de las fiestas con el que podrá guinda al amplio programa el próximo 15 de septiembre. después de diez días de festejos.

Una de las novedades de este año ha sido la instalación de puntos violeta durante los días de las fiestas patronales con el objetivo de garantizar unas celebraciones seguras, inclusivas y libres de violencia machista. Se trata de un equipo de voluntarios y voluntarias identificados con un pañuelo blanco dispuestos a prestar apoyo en cualquier momento y circunstancia. Estas personas están presentes en distintas actividades festivas para que cualquier ciudadano o visitante pueda dirigirse a ellas en busca de asistencia, acompañamiento o información, tal y como explica el consistorio.

Por otra parte, el Ayuntamiento coyantino suspendió los dos espectáculos de fuegos artificiales y del chupinazo durante las fiestas patronales en solidaridad a las víctimas mortales y los afectados por los incendios foretales del pasado mes de agosto y debido a la situación de riesgo extremo por incendios forestales en la que está la provincia.

Durante el fin de semana tendrán lugar algunos de los actos más potentes de las fiestas, que terminarán el próximo lunes.