La Virgen de Gracia ampara el fin de verano

Las fiestas de la Virgen de Gracia vuelven a demostrar que Mansilla de las Mulas sabe combinar tradición, cultura y diversión. Con un programa variado que va desde la devoción hasta los espectáculos musicales, pasando por la gastronomía y el deporte, la villa se convertirá durante dos semanas en un punto de encuentro festivo para vecinos y visitantes.

Mansilla de las Mulas arranca septiembre con uno de los acontecimientos más esperados del calendario festivo leonés: las Fiestas de la Virgen de Gracia, que este año llegan con un programa cargado de tradición, música y actividades para todos los públicos. La alcaldesa, Mª del Camino Lozano García anima a los vecinos a participar activamente en los festejos y destacala importancia de estas celebraciones como remate del verano y como punto de encuentro intergeneracional. También recuerda que en 2025 se cumplen diez años desde la creación de las peñas que, con su entusiasmo, han revitalizado las calles con música, color y humor.

Los actos comenzaron el pasado domingo 7 de septiembre con la tradicional Peregrinación a la Virgen de Gracia, que congregó a varios cientos de caminantes llegados desde León, acompañados de los pendones de la comarca. Esta romería marca el inicio espiritual de las fiestas y sirve de antesala para los días grandes.

Entre semana, las peñas tomaron protagonismo con actividades lúdicas y deportivas: desde torneos de pádel y frontenis, hasta concursos de Trivial, Foot Tenis, gaming en realidad virtual y un animado «correbars» que llenó de ambiente los bares de la villa.

Chupinazo

El viernes dará el pistoletazo oficial con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento y el Rally del Poteo por los bares locales. Por la noche, la música será la gran protagonista: la presentación de peñas con charangas, un concierto de La Década Prodigiosa, el Éxtasis Macroshow y la Discoteca Móvil Némesis harán vibrar la Plaza del Grano hasta altas horas.

El día siguiente arrancará con campanadas desde las torres de la ermita y un vistoso desfile de gigantes y cabezudos. Durante la tarde, además de juegos populares y un partido de fútbol entre el Atlético Mansillés y Unionistas de Salamanca, tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el pregón a cargo de Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. La jornada culminará con la Salve Popular en la Ermita, seguida de la espectacular quema de fuegos artificiales y la verbena en la Plaza del Grano.

El domingo será el día más solemne, con la Misa Mayor en honor a la Virgen de Gracia, acompañada por el Coro Santa María, y el tradicional Corro de Lucha Leonesa en el corro de aluches. Los más pequeños disfrutarán de un parque infantil y un concurso de disfraces, mientras que la noche se cerrará con orquesta y baile popular.

Ya el lunes se dedicará a la memoria y la convivencia, con una misa por los difuntos, espectáculos familiares, un concurso de tortillas y la música de la orquesta Expresión. Y aunque oficialmente las fiestas terminan, el espíritu festivo se prolonga: el sábado 20 tendrá lugar el Open Senior de lucha de brazos, y el domingo 21 se celebrará el homenaje a los mayores de la villa, con misa, chocolatada, baile y entrega de placas conmemorativas.